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優惠須受條款及細則約束，詳情如下：
- 兩年合約期，提供NUU 流動電話一年保養。
- 登記需付HK$1,000 按金。
- 以月費形式繳交費用, 按金會於合約期最後十一個月的月費中退回，違約者需繳付合約期內餘下之費用。
- 本合約不能使用漫遊及國際長途電話服務通話。
- 本合約已包含港鐵、隧道、流動電話服務牌照及行政費。
- 服務以4.5G網絡提供，並受多種因素影響，包括但不限於覆蓋、客戶器材、位置、網絡設定及流量情況等。
- 提供無限本地通話分鐘，數據用量只適用於本地使用。
- 所有通話時間不足一分鐘亦作一分鐘計算。
- 來電管理增值服務優惠的有效期由上台日起至第24個賬單截數日止。優惠期過後，使用有關服務，須繳交當時費用。
- 送24個月來電管理增值服務，來電轉駁服務組合包括：來電號碼顯示、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外)。
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