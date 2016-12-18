條款及細則：
- 當參加者確認提交資料參加遊戲，則代表已經同意本抽獎活動之一切條款及細則。
- 參加者須為年滿十八歲的香港居民，每人每天可參加遊戲一次，最多可獲得5次抽獎機會。
- 須填寫正確資料，填報失實或填漏資料者，將被取消參加資格。
- 參加者回答之答案必須完整，也以當天廣告宣傳中所顯示之答案作準。
- 參加者須答對問題，才可獲得抽獎資格。
- 每位參加者最多只獲一次得獎機會。
- 提交時間以《都市日報》的伺服器作準；任何因電腦、網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況，《都市日報》概不負責。
- 得獎結果將於2017年1月6日在《都市日報》及《中國日報香港版》刊登。
- 得獎者須於換領獎品時向有關單位提供身份證明文件及得獎確認通知書以作核實身份之用。
- 得獎者將獲個別電郵通知領獎事宜，未獲獎者恕不另行通知。
- 所有獎品須於指定日期或之前到指定地點領取，逾期作廢。
- 經參加者同意後，提供的個人資料有機會用作都市新聞多媒體及其附屬公司日後宣傳推廣用途。
- 有關商戶於是次活動提供的產品及服務質素，《都市日報》概不負責。得獎者因其參與是次活動或得獎之獎品而產生之任何費用或責任，須由得獎者自行承擔，《都市日報》概不負責。
- 得獎者須自付香港及當地離境稅、機場安檢費及燃料附加費等，並須受相關條款及細則約束。
- 所有獎品不可轉換、轉讓、兌換現金或其他商品及不可作售賣用途。
- 《都市日報》員工不得參加，以示公允。
- 如有任何爭議，《都市日報》保留一切最終決定權。
12月22日遊戲時間為：12月22日上午7:00分至12月23日上午6:30分